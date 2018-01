Al via al Fermi e Petrucci il concorso High School Game

Condividi

Prosegue il cammino della Planet Multimedia nelle scuole superiori calabresi per realizzare le tappe di qualificazione del progetto didattico High School Game, alla sua sesta edizione, promosso in collaborazione con l’Università della Calabria che ospiterà la finale regionale il 6 aprile e si concluderà il 21 maggio con la finalissima nazionale sulla nave Cruise Roma di Grimaldi Lines.

Protagonisti di oggi gli studenti delle classi IV e V dell’Istituti E. Fermi e Petrucci di Catanzaro i quali hanno partecipato ad una competizione entusiasmante supportati dai loro docenti. High School Game e’ un concorso che premia il merito e si svolge anche attraverso l’utilizzo di un App; i partecipanti hanno risposto ad un quiz interattivo su contenuti di sicurezza stradale, educazione ambientale, cyberbullismo e cultura generale. Sono stati selezionati, grazie alla tecnologia ARS Power i finalisti per la gara regionale. Sul gradino più alto del podio la V A del Liceo linguistico, la IV C del liceo delle scienza umane e la V A del liceo scientifico E Fermi. Presso la scuola Petrucci primi classificati: la IV A e la V B che il 6 aprile sfideranno le scuole di tutta la regione presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’Unical a Rende. Nel corso della giornata gli studenti hanno preso parte ad una particolare sezione di orientamento universitario insieme ai referenti dell’Università della Calabria, la dott.ssa Maria Garofalo e il dott. Maurizio Trobia, disponibili a “orientare” le quinte classi in vista della futura scelta universitaria e a presentare l’offerta didattica dei propri corsi di laurea. La gara proseguirà domani presso altri due istituti del capoluogo: il Liceo Siciliani e l’ITAS Chimirri di Catanzaro.