Catanzaro – Weekend di eventi all’insegna dell’aggregazione e del divertimento

Sarà un lungo weekend di eventi all’insegna dell’aggregazione e del divertimento quello che l’amministrazione comunale ha promosso in attesa del “concertone” di Capodanno in Piazza Prefettura con Le Vibrazioni, GionnyScandal e Fernando Proce di Rtl 102,5.

SABATO 30 DICEMBRE

Artisti di strada – dalle 17 alle 21 – in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Corso Mazzini – dalle 17 alle 20,30 – Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale Disney

Gallerie del San Giovanni – dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino – ore 19: “Trio classico”, violino, clarinetto e pianoforte, a cura del maestro Tommaso Rotella

Piazza Grimaldi – dalle 18 alle 20,30 – Over Time Tributo Beatles

Sono aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni – “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti – “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.

Per raggiungere comodamente il centro storico l’amministrazione comunale invita i cittadini ad usare la funicolare, che venerdì e sabato sarà gratuita dalle 17.30 alle 21, con parcheggio a Piè Sala e bus navetta. Inoltre, sono disponibili i parcheggi pubblici di Bellavista e Musofalo. In coincidenza con l’isola pedonale su corso Mazzini, il “trenino del Natale” effettuerà il suo percorso gratuitamente dalle 18 alle 20,30.