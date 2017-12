Catanzaro, depuratore di Verghelo: prorogato gestione del servizio

Condividi

La giunta comunale ha approvato la delibera di proroga del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione di località Verghello. La pratica, predisposta dal settore gestione del territorio, diretto da Gennaro Amato, è stata relazionata dall’assessore Franco Longo e prevede un impegno di spesa di 560mila euro per il periodo compreso fra l’1 gennaio e il 30 giugno 2018 nelle more dell’espletamento del bando di gara, già pubblicato, per l’affidamento dello stesso servizio.