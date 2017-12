Catanzaro – Il 27 dicembre Concerto Sinfonico Corale alla Basilica dell’Immacolata

Condividi

Si terrà mercoledì 27 dicembre presso la Basilica dell’Immacolata di Catanzaro un Concerto Sinfonico Corale che vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria (di Musica Insieme – Gioia Tauro) e la Corale Polifonica Jonica (di Associazione Amici della Musica – Giarre) diretti dal M° Ferruccio Messinese.

Arricchisce la serata in qualità di ospite il tenore Francesco Carmine Fera.

L’evento, organizzato da A.M.A. Calabria in collaborazione con la Fondazione Città Solidale Onlus di Catanzaro sarà realizzato nel segno della solidarietà in quanto il ricavato raccolto contribuiràalla realizzazione di una struttura di accoglienza per persone affette da patologie neurovegetative.

L’evento avrà inizio alle 19,00 e si avvarrà della conduzione della dott.ssa Simona Palaia.

In programma brani di musica sinfonica, sinfonico-corale, colonne sonore e classici natalizi.