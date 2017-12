Cagnolino resta incastrato in un pozzetto stradale, salvato

Condividi

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina nei pressi del crocevia di ingresso al quartiere marinaro di Catanzaro per il salvataggio di un cucciolo randagio.

La squadra, ha provveduto a raggiungere ed a recuperare un cagnolino caduto all’interno di un pozzetto situato in un canale di raccolta delle acque reflue.

Il cucciolo, tratto in salvo, non riportava alcuna ferita. Lo stesso, posto in sicurezza, raggiungeva la sua mamma ed il resto del branco che, poco distante dalla zona di intervento seguiva le operazioni di soccorso.