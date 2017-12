“Aspettando la Befana” con Pompieropoli il 6 gennaio a Catanzaro

Condividi

Nel giorno dell’Epifania il personale operativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, organizza la manifestazione “Pompieropoli” e, a seguire, giungerà una speciale Befana in abiti speleo alpino fluviali. L’appuntamento per diventare piccoli pompieri per un giorno è per sabato 6 dicembre alle 16 al comando provinciale dei vigili del fuoco, via Cortese, a Catanzaro. Il pomeriggio da “pompieri” è dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni che potranno addestrarsi con percorsi pompieristici attrezzati. Ai partecipanti verrà rilasciato il diploma di “Vigile del fuoco junior”. Il tutto in attesa della Befana. L’evento è organizzato in collaborazione col Comando provinciale VVF e la Croce Rossa, comitato di Catanzaro.