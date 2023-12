Grande partecipazione per la 40^ edizione del Premio Alata Solertia. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta venerdì 15 dicembre presso l’Accademia dei Pericolanti dell’Università degli Studi di Messina. Un appuntamento storicizzato e di grande prestigio, di cui è promotore il professor Calogero Centofanti con la collaborazione dell’avvocatessa Manuela Varrica.

Il premio vuole essere un inno alla solidarietà, al bene comune, alla salvaguardia di una convivenza civile sempre più legata al trionfo dei valori etici. Alla cerimonia del 2023 hanno presenziato la presidente della Sezione Penale del Tribunale di Messina Maria Eugenia Grimaldi, la consigliera di Corte d’Appello di Messina Maria Teresa Arena, l’ex presidente del Tribunale Marina Moleti, il vescovo ausiliare Mons. Ignazio Rao, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Letterio Sciliberto ed il luogotenente Vincenzo Ricciardi.

La distribuzione degli attestati di benemerenza ha riguardato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed altre personalità che si sono distinte per la loro attività. La cerimonia e le premiazioni si sono svolte in memoria di figure illustri come quelle dell’ex rettore Diego Cuzzocrea, del prof. Aldo Ferlazzo, del notaio Gaetano Parisi, del poeta Vincenzo Arena, del giornalista Enzo Verzera, del prof. Paolo Magauda, del prof. Franz Riccobono, del dott. Carmelo Caminiti, delle vittime di femminicidio.

Una particolare menzione, tra gli altri, ha meritato l’assegnazione del premio “Alata Solertia” all’Arcidiocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela, Archimandritato del Santissimo Salvatore alla memoria degli arcivescovi: monsignor Gaetano Grano, monsignor Angelo Paino, Reverendissimo Padre Antonio Minasi nonché dell’Abate Francesco Maurolico quali promotori e fondatori di attività di ricerca relativa alla complessa fenomenologia insita nella storia dello stretto di Messina da cui risultano interessanti scoperte soprattutto nel campo della geologia, fisica, astronomia, matematica unitamente alla zoologia ed alla botanica.

Premiati

Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, Archimandritato del Ss Salvatore,

Prof. Benedetto Filippo, Responsabile. Reparto chirurgia vascolare

Prof.Gensabella Furnari Marianna, ordinario di filosofia morale presso il dipartimento di civiltà antiche e moderne,

Prof.ssa Crisafulli Sartori Annamaria, Giornalista già docente di lettere e storia

Dott. Mollura Maurizio, Prefettura Messina

Dott.ssa Maodda Tania, Prefettura Messina

Dott. De Marte Pasquale, giornalista,

Prof. Maestro Bruno Franco Flautista

Prof. Maestro Gabrielli Saverio – Violinista, Museo delle favole di Nino Pracanica e Gina Privitera,

Poeta Cattino Antonio

Pittori: Muscolino Lidia e Mondello Dania – Savasta Angelo;

Dott.ssa Cocivera Maria Pia, pedagogista Forense Criminologa

Prof. Ricciardi Biagio già primario nefrologo e presidente federazione di Messina dell’ “Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare”,

Busacca Ginevra, studentessa

Merlino Gaetano – “Eroe Senza Tempo”

Alessi Francesco, presidente ANMI. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) Messina

Dott. Totaro Salvatore

Sig. Genovese Sebastiano.

CLERO:

Rev.mo Don Cardile Andrea Giuseppe; Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Messina – già Medico Chirurgo.

ESERCITO ITALIANO:

Generale B. Taffuri Maurizio Comandante Brigata Meccanizzata “Aosta”

Colonnello Velardi Francesco Direttore Sez. Rifornimenti Manutenzione di Palermo

Ten. Col. Vitale Attilio V° Rgt Fanteria “Aosta”

Ten. Col. a. Bonavita Francesco – Capo sezione cooperazione civile e militare del Comando Brigata “Aosta”

Ten. Col. F. (alp.) Genovesi Giuseppe- capo sezione pubblica informazione della Brigata “Aosta”;

MARINA MILITARE:

Contrammiraglio (aus) Le Grottaglie Giacomo Santo Dirigente Prefettura – Presidente Associazione Nazionale Marinai d’Italia Sicilia Occidentale

Luogotenente Bonfiglio Giovanni, Capo Sezione dei servizi di Presidio e Cerimoniale del Nucleo Supporto logistico della Base Navale Marina Militare di Messina

Cap vascello (c.a.) Arico’ Lorenzo

Cap. vascello (c.a.) Grazioli Luciano, luogotenente (c.a.)

Donato Matteo – Ufficiale della Repubblica e Francescano Secolare

Ispettore Cicciu’ Domenico

Sovrintendente Scala Silvio

Assistente Formica Luca – equipaggio Volante “Zaera”

Assistente Puglisi Giovanni,

Agente scelto Raneri Gianluca

Agente Scelto Andronaco Giovanni;

GUARDIA DI FINANZA – REPARTO OPERATIVO AERONAVALE VIBO VALENTIA (V.V.): Magg. Pilota Picerno Nicola comandante Sezione Aerea di Lamezia Terme (CZ)

Cap. Pilota Renso Giovanni.

Uff Pilota Sezione Aerea di Lamezia Terme, Tenente Poscente Simone

Comandante sezione operativa navale di Reggio Calabria

Brigadiere De Leo Nicola e Vicebrigadiere Cristiano Giovanni – della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica,

App.sc. Q.s. Giunta Maurizio

App.sc. Q.s. Piria Rocky – della Sezione Operativa Navale di Crotone

Maresciallo Aiutante Laguzzi Alberto.

GUARDIA DI FINANZA GRUPPO AERONAVALE DI MESSINA

Ten. Col. Alessandro Santarelli- Comandante Gruppo Aeronavale di Messina e componenti pattugliatori Multiruolo P01 “Monte Sperone”

Pattugliatore Veloce P04 “Avallone”

Ten. Col. Domenico Grasso

Ten. Col. Felice Lodovico Simone Cicchetti

Ten. Laraspata Luigi

Vice Brigadiere Lo Presti Sebastiano

Luogotenente Piraino Placidino

Maresciallo capo Ciccarelli Nunzio

Maresciallo capo Pignorosa Giuseppe

Appuntato scelto Sturiale Giuseppe,

Finanziere Guadalupi Francesco,

Maresciallo Ordinario Cascavilla Michele,

Finanziere Anaclerio Bruno

Finanziere Prudente Andrea;

CARABINIERI:

Luogotenente Scibilia Giuseppe

Luogotenente Nicolosi Antonino

Luogotenente Calabria Giovanni

Maresciallo Cifala’ Antonino

Maresciallo Rizzo Gabriele

Vice Brigadiere Curatola Emanuele.

VIGILI DEL FUOCO:

Ing. Iraca’ Felice – dirigente superiore

Tripoli Carmelo, Pagano Antonino, Molonia Paolo, Castriciano Antonino, Liotta Domenico, Donato Giampaolo.