Sorpreso in casa con 58 dosi di eroina, arrestato

Ancora un’operazione finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Stazione di Crotone hanno tratto in arresto un 54enne del luogo, nullafacente, pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa

. Il personale operante, avendo notato un via vai dall’abitazione dell’uomo, oltre a procedere al normale controllo circa la sua presenza in casa, ha effettuato una perquisizione, rinvenendo 58 dosi di eroina, poste in sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva risottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori determinazioni della locale Procura della Repubblica.