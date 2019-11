Provano a gettare marijuana per eludere controllo dei Carabinieri, segnalati all’autorità giudiziaria

Nel corso della nottata del 10 novembre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno nel corso di un preordinato servizio di controllo del territorio, si recavano presso l’area industriale di Simbario ove notavano ala presenza di un’autovettura ivi parcheggiata.

I militari, avvicinatisi con tutte le cautele del caso, avendo notato che all’interno dell’autovettura erano presenti alcuni giovani, valutate le circostanze del luogo, poco illuminato ed isolato, e di tempo, tarda notte, decidevano di procedere al controllo della vettura. In quel frangente notavano uno degli occupanti che cercava di nascondere all’interno dell’abitacolo un oggetto, lì per lì non identificato. Un altro, invece, scendeva repentinamente dalla vettura e cercava di allontanarsi disfacendosi di un altro oggetto. I militari, quindi bloccavano tutti gli occupanti del veicolo e decidevano, dapprima, di effettuare una perquisizione veicolare che dava esito positivo: veniva infatti rinvenuto un involucro contenente 5 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Visto ciò, i Carabinieri iniziavano a cercare nelle adiacenze della vettura ed individuavano, poco dopo, un altro involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di marijuana.

A questo punto i giovani, originari di Serra San Bruno, sono stati accompagnati presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri al fine di essere sottoposti a più approfonditi controlli che però hanno dato esito negativo.

Quindi, la sostanza stupefacente per un complessivo di circa 15 grammi, è stata sottoposta a sequestro mentre, invece, i due giovani sono stati segnalati alle competenti Autorità Giudiziaria e alla Prefettura del Capoluogo Vibonese con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio ed uso personale di sostanze stupefacenti.e