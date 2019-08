Stabilimento balneare chiuso dai Carabinieri: la pizzeria priva dei requisiti igienico-sanitari

Continua l’attività delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle attività balneari.

Nel corso di un servizio programma anticaporalato, carabinieri del NAS, personale del nucleo ispettorato entrambi di Cosenza congiuntamente ai carabinieri della Compagnia di Crotone, hanno deferito in stato di libertà un 48enne rappresentante legale di uno stabilimento balneare perché ha utilizzato metodologie di videosorveglianza dei lavoratori dipendenti non in regola con la vigente legislazione sociale, inoltre è stata accertata la presenza di un locale pizzeria sprovvisto di autorizzazioni amministrative e carente dei requisiti igienico-sanitari, di cui si è proceduto all’immediata chiusura.