I piloni di Calabria e Sicilia rappresentano, indubbiamente, uno dei simboli dello Stretto. Un’area unica al mondo, molto spesso valorizzata meno di quanto meriterebbe.

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca si è recato in mattinata in località Torre Faro, sottolineando l’intenzione del Comune di riqualificare l’intera area e trovare il sistema per riacquistare il Pilone siciliano.

Tutte le sue intenzioni sono state riassunte in un video pubblicato sul suo profilo Facebook.