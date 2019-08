Ausonia Summer School, boom di adesioni per la masterclass multidisciplinare in danza e movimento, recitazione e canto che prenderà il via da Martedì 27 fino a Venerdì 30 Agosto, vigilia dell’attesa notte del Premio Ausonia 2019. Aspiranti performer provenienti da tutta la Calabria pronti a carpire segreti e suggerimenti su come si sta su di un palco, di fronte ad un pubblico e sotto i riflettori, saranno seguiti dal regista Marco Simeoli al quale è stata affidata la direzione della Scuola, con la supervisione del maestro del teatro italiano Enzo Garinei.

È quanto fa sapere il Presidente del Comitato provinciale di Cosenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) ed ideatore del prestigioso evento giunto alla quinta edizione Antonio D’Amico esprimendo soddisfazione per il successo registrato. Altrove – sottolinea – si sarebbe pagata una retta considerevole per partecipare ad una masterclass di questo livello. A Corigliano-Rossano, grazie alla FITA, questa opportunità è gratis. È il contributo alla formazione e alla cultura che vogliamo rendere a questo territorio.

Ecco chi sono i coach dell’Ausonia Summer School guidata da Marco Simeoli (attore, regista, spalla di Gigi Proietti e PREMIO AUSONIA ALLA REGIA 2018).

A Francesco Castiglione sono affidate le ore di recitazione. C’è da scommettere: chi è appassionato di serie tv e fiction ci metterà un nano secondo a riconoscerlo. È Barba, il carabiniere diligente della caserma guidata intorno alla quale si muovono e si sviluppano gli episodi di Don Matteo (Terence Hill). Dal diploma all’Accademia Europea del Teatro e dello Spettacolo alla partecipazione ai laboratori con Oreste Lionello e Giancarlo Sepe, dal seminario su Shakespeare condotto da Francesco Sala ai diversi ruoli interpretati a teatro, in progetti cinematografici, in spot e cortometraggi. Il lungo percorso di formazione dell’attore di origini siciliane è segnato anche da riconoscimenti e premi, tra gli altri il Premio delle Muse per il Migliore Attore Protagonista.

Daniele Derogatis, originario di Orta Nova, in provincia di Foggia, è insegnante, attore, cantante e regista di Musical Theatre. Abituato da diverso tempo a dirigere e condividere palchi con artisti di fama nazionale ed internazionale, il coach di canto dell’edizione 2019 dell’Ausonia Summer School, tra gli ultimi impegni professionali ed artistici annovera quello di Morta zia, la casa è mia, con la regia di Marco Simeoli. Corista in Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti; nel cast artistico di parchi a tema e navi da crociera come Cinecittaworld, Costa Crociere, Gardaland e Mirabilandia. È tra i musical performer più affermati.

Francesco Lappano è un performer eclettico di formazione pluriennale. Coreografo ed insegnante di danza, vanta numerose collaborazioni. Dal Grand Hotel Chiambretti ad Aggiungi un posto a tavola (per il Teatro Brancaccio), da Don Bosco il musical a La Febbre del sabato sera (per il Teatro Nuovo di Milano), da Fame il musical (Austria) a Love never dies (Finlandia), La Cenerentola (Cipro). Per il Cinema debutta con Raul Ruiz nel film Agathopedia mentre nel 2013 pubblica il suo primo libro “Il bilico. Tra illusione e certezza” vincitore di una menzione speciale al Premio Letterario di Calabria e Lucania.–