Un’estate ricca di musica, arte, spettacolo e letteratura al Museo di Pitagora

L’impegno del Consorzio Jobel per rendere il Museo e i Giardini di Pitagora un considerevole palcoscenico delle attività culturali della Calabria non va in vacanza.

Musica, spettacolo, arte, letteratura, cucina e cinema allieteranno i mesi di luglio e agosto nel polmone verde di Crotone.

Tutto questo in un ottica di collaborazione e di lavoro di rete con altri gruppi e associazioni del territorio: dal Soroptimist club, presieduto dalla dottoressa Sulla a Sorgenti delle Arti, da Arci Crotone a all’associazione Giuseppe Verdi, dalla cooperativa Ape Millenaria al GAL, dagli Astiokena a Slow Food.

Si partirà sabato 6 luglio con una Masterclass di Clarinetto con il Maestro Giuseppe Iovine, organizzata dall’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”, con il concerto finale dei giovani musicisti. Il 12 luglio il concerto lirico di Teresa Cardace all’interno della Stagione Concertistica “Incontri Musicali Mediterranei”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica, che si alterneranno con i concerti indie rock e un contest per band e cantautori. La collaborazione con la cooperativa Ape millenaria vedrà una serie di eventi all’interno del Festival del Neto con musica popolare e visioni di film di storia calabrese. Con la CSa editrice una serie di presentazione di libri.

Il 16 luglio con Soroptimist club si allestirà la prima biblioteca all’aperto del Parco.

La struttura museale, inoltre, giovedì 25 luglio, ospiterà la conferenza stampa del Meeting del Mare, tradizionale evento dell’estate crotonese organizzato dall’Acs, impreziosita dalla mostra fotografica “Geometrie degli sguardi” dell’artista Erica Tamborini, che si aggiunge ai già presenti allestimenti di arte contemporanea, tra cui spiccano le collezioni permanenti “Processi” e “Pitagora Docet”, oltre la “Ludomatica”, unica mostra interattiva della matematica nel Sud Italia.

A suggellare il ricco mese estivo, martedì 30 luglio, sarà la presentazione del nuovo romanzo “Un anno felice” di Chiara Francini, autrice di bestseller nonché nota attrice apprezzata dal grande pubblico anche per la conduzione di programmi tv come Colorado e Domenica In.