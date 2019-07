Sanità in Calabria, non solo problemi: da Cosenza una storia di eccellenze

Condividi

Il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’U.O.C. Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Dr. Gianfranco Scarpelli esprime particolare soddisfazione per i risultati raggiunti nell’ambito del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza in termini di Prestazioni Sanitarie offerte e risoluzione di gravi Problematiche Neonatali.

I risultati sono stati ottenuti grazie ad un importante Lavoro sinergico di equipe svolto in stretta collaborazione tra le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, di Neonatologia, di Chirurgia Pediatrica, di Ostetricia e Ginecologia, nonché con il Centro Emotrasfusionale del P.O. Annunziata di Cosenza.

Riteniamo Etico nei confronti dei pazienti che curiamo e a cui salviamo letteralmente la vita, descrivere alcuni casi che si sono verificati nelle ultime settimane nel nostro ospedale e che rappresentano casi di Eccellenza per la sanità calabrese tanto bistrattata e con una immagine e una credibilità altamente negativa. Partiamo dall’ultimo caso relativo alla paziente, trasferita il giorno 22 Luglio 2019, dal Pronto Soccorso di Paola e giunta al Pronto Soccorso dell’Annunziata non Intubata e non Sedata in piena Crisi di Eclampsia e Tetania Uterina. La Paziente a 36 settimane di età gestazionale presentava un grave quadro clinico di gestosi ipertensiva esitata in Crisi Eclamptica con Convulsioni e Tetania Uterina con Utero Ipercontratto e rotto in modo completo e incompleto in varie porzioni anatomiche. Tale condizione clinica di regola è associata ad un elevato tasso di Mortalità Materno-fetale. Grazie all’intervento sinergico dell’Equipe di Ostetricia e Ginecologia e della Anestesia e Rianimazione le condizioni gravissime sono state stabilizzate e si è potuto effettuare un Parto con un Feto sofferente e in gravi condizioni immediatamente preso in carico dalla Terapia Intensiva Neonatale. Il tempestivo ed altamente specialistico trattamento garantito da tutti gli specialisti Ostetrici,Anestesisti, Neonatologi, Emotasfusionisti e di tutti gli Operatori Sanitari ha permesso di salvare la vita alla Giovane Mamma ed al Piccolo Neonato ormai entrambi fuori pericolo.

Un altro caso critico in via di risoluzione è quello relativo alla Giovane Donna trasferita in urgenza dall’Ospedale di Cetraro in data 16 Luglio 2019 per una Gravidanza Prematura con una Ipertensione Gravissima resistente alle terapie eseguite durante i controlli effettuati fuori dalla Regione Calabria. All’ingresso la donna , che si trovava in Calabria in vacanza, è risultata affetta da un quadro di Sindrome HELLP severissima con grave Emolisi, Epatopatia, Ipertensione e Piastrinopenia. Anche in questo il lavoro di squadra messo in atto dagli specialisti Ematologi, Ostetrici, Anestesisti-Rianimatori, Emotrasfusionisti e Neonatologi ha consentito di salvare la mamma ed il neonato.

Anche nella U.O. Chirurgia Pediatrica diretta dal Dr. Fawzi Shweiki sono stati trattati due casi di Patologia rarissima e con interventi chirurgici all’avanguardia e di alto valore scientifico. In particolare un bambino di 7 anni con Sferocitosi Ereditaria seguito dal Dr. Sperlì Direttore dell’U.O.C. Pediatria e sottoposto da diversi anni a Trasfusioni ripetute di Sangue e a ricoveri frequenti per la Grave Splenomegalia è stato sottoposto con una nuovissima tecnica Mininvasiva, definita “ con i Buchi “, a Splenectomia per via Laparoscopica con solo Tre piccole Incisioni con notevoli vantaggio dal punto di vista estetico ed economico per i pochissimi giorni di degenza necessari. L’intervento è stato eseguito con successo dal Dr. Shweiki in collaborazione dei Dr. Gambino e Dr.ssa Civitelli. Nell’U.O.C. Neonatologia e TIN continuano ad essere trattati Neonati provenienti da tutta la Regione Calabria ed in questi giorni sono stati trattati con successo con l’Ipotermia Neonati con grave Asfissia alla Nascita provenienti da Crotone e da Corigliano Calabro.

Finalmente si sta creando una Rete Assistenziale Neonatale Regionale che vede i vari Punti Nascita integrati tra di loro e con la possibilità di utilizzare il Dipartimento Materno-Infantile e la Terapia Intensiva Neonatale di Cosenza come Centro di Riferimento Regionale per particolari e specifiche Problematiche Cliniche e con grande soddisfazione dei Pazienti che finalmente trovano risposte di qualità ai loro bisogni.

Certamente va dato merito ai Direttori dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Prof. Michele Morelli, dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Dr. Pino Pasqua, dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica Dr. Fawzi Shweiki, dell’U.O.C. Emotrasfusione Prof. Francesco Zinno e dell’U.O.C. Ematologia Dr. Massimo Gentile che hanno realizzato questa stretta collaborazione ottenendo ottimi risultati nell’assistenza di Pazienti particolarmente complessi.