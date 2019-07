Litiga col partner e gli lancia di tutto, interviene la Polizia Municipale (VIDEO)

Condividi

Una scena quasi da film, se non fosse che, in questo caso, si trattava di vita reale. Il litigio di una coppia di quarantenni è sfociato in una vicenda che, a Taormina, si è sviluppata sotto gli occhi di tanti turisti attoniti.

La donna, dopo aver verosimilmente cacciato fuori l’uomo, ha iniziato a lanciargli di tutto dal balcone: vasi, piatti, quadri e persino un modem.

Le persone che passavano sotto la via principale di Taormina hanno dovuto ripararsi per evitare di essere colpiti dagli oggetti lanciati dalla donna furiosa.

E’ stato necessario l’intervento della Polizia Municipale per riportare la situazione alla calma.

