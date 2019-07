John Legend a Taormina: unica tappa europea

Condividi

Si terrà martedì 23 luglio, alle ore 11.00, nella sala consiliare del Comune di Taormina, la conferenza stampa di presentazione dell’unica esibizione Europea, di John Legend, che si svolgerà, il prossimo 25 luglio al Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

John Legend si esibirà in concerto insieme all’orchestra sinfonica, “The Independence Orchestra” composta da 100 elementi. L’artista statunitense, vincitore Oscar, Emmy, Tony, Golden Globe e 10 volte Grammy Award, è il compositore di alcune tra le più belle canzoni d’amore degli ultimi anni. Lo show prodotto dalla società americana Dream Loud, sarà presentato dal suo Amministratore Delegato, Marco Bosco, già Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever, e dall’influencer, imprenditrice e modella Taylor Mega.

La Dream Loud ha portato in Italia le celebrazioni ufficiali del 4 luglio, ampliando il loro modello di offerta di intrattenimento di musica dal vivo e di format televisivo, offrendo degli spettacoli unici di famosi artisti accompagnati da orchestrazioni originali in luoghi storici.