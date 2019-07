Controlli serrati dei Carabinieri: uomo deferito per guida in stato di ebbrezza

Arena e Dinami (VV): Continuano, sul fronte della prevenzione, i controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno con l’impiego di una serie di pattuglie al fine di effettuare una serie di controlli a soggetti, veicoli e più in generale alla circolazione stradale.

In particolare, i militari hanno posto in essere, in coordinato tra di loro, una serie di posti di blocco in alcuni punti nevralgici di Arena, Acquaro, Dasà e Dinami; tale tipologia di controllo è stata attuata in risposta alla sempre crescente richiesta di bisogno di sicurezza dei cittadini dell’area delle serre calabre.

In tutto i veicoli controllati risultano circa sessanta con circa novanta soggetti identificati. Da questi controlli, inoltre, è scaturita una denuncia . In particolare:

A.F., 44enne originario di Vallelonga, il quale a seguito di un controllo con l’etilometro è stato trovato positivo oltre il limite legale consentito e quindi deferito per guida in stato di ebrezza.

Durante il particolare servizio i militari hanno operato circa 25 perquisizioni veicolari e personali, sequestrato 6 mezzi ed elevato circa 17 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3300 euro.