Catanzaro – Festa di San Vitaliano: al via i primi eventi

Le quattro serate di eventi organizzati dall’amministrazione comunale per le Festività di San Vitaliano cominciano questa sera, dalle ore 18, con la prima Fiera dell’artigianato di San Vitaliano, curata dall’associazione “3V”.

Lo ha detto l’assessore al Turismo, Alessandra Lobello, sottolineando come l’iniziativa andrà avanti fino a martedì 16 luglio, su corso Mazzini, e invitando i cittadini a partecipare all’esposizione degli artigiani e a quello “che rappresenta l’appuntamento più importante e significativo della giornata di domani, domenica 14, con la “Festa dei popoli” organizzati dall’Arcidiocesi metropolita di Catanzaro-Squillace”.

“In piazza Prefettura, a partire dalle ore 17, questo incontro con l’Altro, giunto alla sua ottava edizione, con il titolo “Nella mia terra nessuno è straniero”, è la sintesi perfetta di ciò che è alla base di una celebrazione religiosa: la solidarietà oltre al rispetto delle tradizioni, delle proprie come di quelle degli stranieri che ormai sono una realtà consolidata, presente, partecipativa, anche nel capoluogo”.

“Accoglienza e ascolti, temi importantissimi da sempre e ritornati d’attualità nell’agenda politica e culturale di tutto il Paese – ha aggiunto l’assessore – sono la base di questa “festa dei popoli” che, ne sono certa, anche quest’anno saprà centrare il suo obiettivo: diffondere, promuovere, far capire l’importanza di una cultura aperta e solidale, il modo migliore per rispondere alle sfide del presente senza dimenticare quelle del passato, e per porre un argine alle paure, spesso immotivate, che non fanno altro che gettare del fumo sulle vere esigenze della nostra società”.

Lobello ha anche ricordato che sempre domani, domenica, grazie all’impegno dell’associazione delle Guide turistiche della Calabria, su input dell’Arcivescovo Bertolone e con la collaborazione della Camera di commercio, sarà possibile effettuare delle visite guidate nelle chiese delCarmine, San Rocco, Montecorvino, Santa Maria del Mezzogiorno e San Nicola di Morano.