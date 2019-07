All’Unical la XXIII edizione del Premio “Mariano Turano”

Condividi

Lunedì 15 luglio alle ore 10,30 presso la Sala Stampa dell’Università della Calabria, l’Associazione Mariano Turano celebrerà il 23° Premio “Mariano Turano” per promuovere un confronto costruttivo sulla cultura d’impresa.

Saranno consegnate le borse di studio ai laureati del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria vincitori di questa edizione del Premio e verrà assegnata l’onorificenza di “Impresa di Successo” all’imprenditore Luigi Nola, titolare dell’azienda Campoverde – Ferrocinto in Castrovillari, per gli eccellenti risultati ottenuti nella produzione di vino di certificata qualità e per la promozione di vitigni del territorio.

L’Associazione Mariano Turano, grazie alla proficua collaborazione con istituzioni, università italiane ed estere, Confindustria Cosenza, l’organizzazione CIAO – Calabresi in America Organization e con il progetto di gemellaggio tra i Comuni dell’Area Urbana di Cosenza ed il Comune di Kenosha Wisconsin, realizza nei fatti un ponte attraverso il quale veicolare le migliori risorse culturali delle diverse realtà e crea opportunità per i giovani.

I vincitori di questa edizione del Premio, Emiliana Berlingeri, Isabella Greco e Maria Immacolata Concezione Russo, matureranno una esperienza nell’operoso contesto americano che arricchirà il loro bagaglio culturale e costituirà una indelebile esperienza di vita.

Il programma dei lavori farà registrare il saluto del Rettore Unical Gino Mirocle Crisci, del Direttore del Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche Alfio Cariola e del Sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, l’introduzione della presidente dell’Associazione Mariano Turano Maria Turano, e la relazione sul tema “Imprese di successo in Calabria” da parte del docente Unical Peppino De Rose. Coordinati dal direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda, interverranno il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, il docente Unical Franco Rubino, l’Assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Cosenza Rosaria Succurro e concluderà il Consigliere regionale Orlandino Greco.