Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, durante servizio finalizzato alla repressione

dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne extracomunitario per detenzione illegale di sostanza stupefacente. In particolare il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1.623 grammi di marijuana, che deteneva in un involucro in cellophane all’interno dello zaino. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.