Auto contro guardrail: ventinovenne muore durante la corsa in ospedale a Crotone

Si è spento questa mattina, attorno alle ore 7.30, il ventinovenne Valerio Graziano mentre un’ambulanza lo conduceva all’ospedale San Giovanni di Dio.

La sua auto, poco prima e per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un guardail. La Fiat Punto che stava guidando si è totalmente accartocciata su se stessa.

Il giovane uomo, tuttavia, è stato estratto vivo dalle lamiere, grazie all’intervento tempestivo di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Non è bastato, però, per evitare il peggio.