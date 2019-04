Anche il crotonese Alessandro Cimini tra i finalisti di Sanremo Rock

Condividi

C’è anche il crotonese Alessandro Cimini con la sua band “Stranger Minds” tra i gruppi finalisti del prestigioso Sanremo Rock che si terrà sul palco dell’Ariston il prossimo giugno.

Sanremo Rock è uno tra i più storici brand del panorama musicale italiano, un concorso nazionale tra i più importanti in Italia seguito da tutti gli addetti ai lavori come case discografiche, produttori musicali, talent scout ed è aperto a tutte le rock band italiane emergenti.

Sicuramente tra i festival rock più ambiti d’Italia ed un contest che ha dato luce a numerosi big del panorama musicale Italiano.

Gli “Stranger Minds” sono una band formatasi nel novembre 2016, come si legge dal loro sito molto visitato dai numerosi fan, composta da Oisin McCormack voce/piano; Alessandro Cimini chitarra; Alberto Masetto basso; Charlie Cope batteria/voce; Alice Saracini synth. La band è una rara miscela di nazionalità e stili che con il proprio bagaglio di influenze ed esperienze crea qualcosa di originale. Editors, The Cure, The divine comedy, Death from above 1979 e Muse, sono solo alcune delle band da cui trae ispirazione per produrre qualcosa di innovativo, che può essere collocato tra l’alternative e l’indie. Dopo un duro lavoro alla ricerca dell’equilibrio e del sound, il gruppo è impegnato nel far conoscere la propria musica al pubblico, questo ha portato il 19 dicembre del 2018 a pubblicare il primo singolo estratto dall’ EP King and Fool, Disco has to die.

“Sono orgoglioso che un giovane e talentuoso crotonese come Alessandro Cimini possa, con la sua band, partecipare ad una kermesse di respiro nazionale ed internazionale come Sanremo Rock. Sarà un particolare motivo di soddisfazione poter avere un artista crotonese, esempio della creatività dei nostri giovani, sul palco dell’Ariston. Crotone farà il tifo per lui. E magari, dopo la performance sanremese, auspichiamo di poterlo avere ospite con la sua band nella sua e nostra città” dichiara l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Frisenda