Duplice omicidio nel crotonese, indagano i Carabinieri

Avevano 33 e 59 anni ed erano padre figlio. Stavano lasciano la loro proprietà in località Pallagorio di Furci, nel crotonese, quando a porre fine alla loro vita sono state più fucilate a pallettoni.

Francesco Raffa, 59 anni, e Saverio Raffa, 33 anni, non hanno avuto scampo.

I due allevatori sono stati vittima di un vero e proprio agguato che, nel pomeriggio, ha regalato sangue alla provincia di Crotone a pochi giorni da natale.L’episodio si è verificato in una zona isolata e particolarmente difficile da raggiungere.

Le indagini risultano complicate, per la difficoltà a delineare i contorni del fatto, considerato che le vittime erano totalmente incensurate e non risultano essere frequentatori o legati ad ambienti criminali.

Oltre che di bestiame, i due si occupavano di taglio e vendita legno.

La comunità a cui appartenevano li riconosceva come grandi lavoratori, i Carabinieri non disdegnano la possibilità che quanto avvenuto possa essere il risultato di contrasti legati alla vita privata di uno dei due.

Sui fatti indagano i miltari dell’Arma di Cirò.