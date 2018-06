Stilo (RC) – Riunione dedicata all’analisi della sicurezza pubblica

Condividi

Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, si è svolta a Stilo, presso il Palazzo municipale, una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata all’analisi della situazione della sicurezza pubblica in quel territorio.

Erano presenti il Questore di Reggio Calabria, dott. Raffaele Grassi ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Col. Giuseppe Battaglia, e della Guardia di Finanza, Col Flavio Urbani, oltre al Sindaco del Comune di Stilo e al Rappresentante della Città metropolitana, Sindaco di Caulonia.

Il Prefetto ha introdotto i lavori sottolineando come l’azione di contrasto alla ‘ndrangheta e alle sue organizzazioni si sia fatta sempre più stringente e l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle Forze di Polizia abbia raggiunto risultati di significativo rilievo.

I Vertici delle Forze di Polizia hanno ribadito la loro piena disponibilità ad accogliere le domande di sicurezza, in un’ottica di concreta vicinanza e proficuo affiancamento.

Nel corso della Riunione, alla quale sono intervenuti pure i consiglieri di maggioranza e di minoranza del Comune di Stilo, sono state accuratamente esaminate e approfondite le dinamiche criminali, in particolare quelle degli eventi occorsi negli ultimi tempi ed è stata disposta l’intensificazione in quella zona delle misure di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio.

Il Prefetto ha sottolineato che il trend degli indici di delittuosità denotano un generale decremento ad eccezione degli ultimi recenti episodi, oggetto della presente riunione.

Ciò dimostra che il presidio di prevenzione delle Forze di Polizia risulta efficace.