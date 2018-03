Siclari: “Con Alvaro si spegne uno spirito libero”

Condividi

Un grande uomo e un personaggio politico di grande spessore ha lasciato un vuoto incolmabile. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Giovanni Alvaro che, fino alla fine, mi è stato vicino, sostenendomi con la sua enorme forza e incredibile voglia di vivere. Con lui va via un pezzo di storia politica di Reggio Calabria perché Alvaro. Restano i segni, i solchi lasciati da un uomo dalla caratura morale inestimabile che ha sempre lavorato per rendere migliore la nostra terra. Un impegno senza freni che ha profuso fino agli ultimi suoi giorni. Una penna sopraffine e un attento analizzatore degli scenari politici locali e nazionali. Alvaro la politica la studiava dall’interno in ogni sua sfaccettatura e la sua grande capacità critica gli consentiva di estrapolarne ogni aspetto, positivo e negativo, senza mai scadere nella sterile polemica. Con Lui si spegne una mente brillante, uno spirito libero che, tanto in politica quanto nel sindacato, ha saputo lottare e contraddistinguersi per caparbietà, intelligenza e cultura. Ho avuto l’onore e il piacere di avere Alvaro accanto a me per tutta la campagna elettorale e prezioso è stato il suo impegno e i suoi consigli. Non posso che essere grato alla vita per avermi dato l’opportunità di conoscere Gianni e vederlo a lavoro. Instancabile e sempre sorridente.

È per me, e sono certo anche per molti altri reggini, un esempio di correttezza e fulgida lucidità. Ha fatto scuola in questi anni e lasciato profondi insegnamenti. La sua contagiosa gioia di vivere rimarrà indelebile. Adesso, posso solo unirmi al dolore della famiglia nella certezza che la memoria di Gianni rimarrà viva in ognuno di noi.