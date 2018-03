Sciolto il consiglio Comunale di Scilla per infiltrazioni criminali

Condividi

Nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 21 marzo, su proposta del Ministro dell’Interno ed a seguito della relazione predisposta dal Prefetto di Reggio Calabria, è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scilla per accertati condizionamenti dell’attività amministrativa da parte di infiltrazioni criminali.

Per la gestione provvisoria dell’Ente, nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento, il Prefetto Michele di Bari, con proprio provvedimento in data 22 marzo, ha sospeso il predetto Consesso, ai sensi dell’art. 143, comma 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per prevenire situazioni che potrebbero ulteriormente compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento o l’imparzialità dell’amministrazione ed ha incaricato una Commissione Straordinaria composta dal dr. Samuele De Lucia, Vice Prefetto, dal dr. Filippo La Cava, Viceprefetto aggiunto e dal dott. Antonino Costa, Dirigente di seconda fascia.