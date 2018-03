Risparmi di spesa dalla Stazione Unica Appaltante. La soddisfazione di Viscomi

Condividi

Buone notizie dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria.

Il Vicepresidente della Giunta regionale, Antonio Viscomi, rende noto che dalla Stazione Unica Appaltante, diretta dal dirigente generale reggente, Mario Donato, emergono dati positivi in termini di risparmio di spesa in ambito sanitario.

“In seguito all’espletamento di tre gare d’appalto dirette dalla SUA della Regione Calabria – evidenzia Viscomi – si è prodotto un risparmio di circa 124 milioni di euro. Si tratta quindi di un ottimo risultato per le finanze regionali, frutto di un buon lavoro portato avanti dalla Stazione Unica Appaltante. In particolare – chiarisce il Vicepresidente – si tratta di tre procedure afferenti il Sistema Sanitario regionale, per l’acquisizione di prodotti indispensabili per la salute dei cittadini calabresi”.

“Una delle gare –sottolinea ancoraViscomi – ha da sola consentito di ottenere un risparmio di circa 109.419.190,26 di euro”.

È il primo appalto specifico all’interno di un sistema dinamico di acquisizione per la “Fornitura quadriennale di farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto per le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria”.

La gara in questione partiva da una base d’asta di 1.080.405.772,51 ed è stata aggiudicata con un ribasso del 9,9%. Le altre due procedure, con modalità telematica, riguardavano, entrambe, la fornitura di vaccini per le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria. La prima da una base d’asta di 90.756.142,11 euro è stata aggiudicata per un importo di 79.092.778,95 con un ribasso del 12,85% e un risparmio di 11.663.363,16 euro; la seconda gara dei vaccini partiva da una base d’asta di 24.238.858,20 ed è stata aggiudicata per il valore di 21.337.669,31 euro, con ribasso di 11,97% e un risparmio di 2.901.158,89 euro.

Il risparmio prodotto in seguito all’espletamento delle tre procedure di gara ammonta esattamente a 123.964.000,00 di euro.