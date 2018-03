Reggio Calabria “Filmfest”, al via la XII edizione

Condividi

Grande cornice di pubblico al MiraMare, per la conferenza stampa di presentazione della XII edizione del “Reggio Calabria Filmfest” che si terrà dal 12 al 17 marzo.

Il RCFilmfest , che vede la direzione artistica del regista attore e scenografo Mimmo Calopresti, la direzione generale di Michele Geria, la direzione cast e comunicazione di Andrea Quattrini con Antonio Flamini e il coordinamento organizzativo di Sabrina Sergi e Natalia Spanò, è presentato dall’Associazione Culturali Eventi con il contributo della Regione Calabria grazie al finanziamento POR Calabria eventi storicizzati, il patrocinio del Comune di Reggio Calabria la città Metropolitana di Reggio Calabria, il comune di Roccella Jonica, l’Accademia di Belle Arti e la fondazione Calabria Film Commission.

Numerosi i film ma anche i corti che saranno proiettati e giudicati da una giuria di altissimo livello.

“Felice di tornare a Reggio Calabria – esordisce il direttore artistico Mimmo Calopresti – sono entusiasta di poter far vedere il buon cinema italiano e internazionale. Sono anche orgoglioso – continua il direttore – di poter mettere in luce i numerosi, giovani talenti del Free Cinema Calabria. Abbiamo bisogno – conclude Calopresti – dell’aiuto di tutti e sarà mio obiettivo, come direttore artistico, far diventare la Calabria terra di cinema e di cultura”.

Giuseppe Rosario Princi