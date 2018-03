Marra (M.A.P.):“A Marziale consiglio di fare rispettare le regole della società”

Condividi

E’ anni che ci lamentiamo dei giovani e non che sui pullman o autobus , tantissimi ( anche minorenni ) non pagano il biglietto facendo i furbetti. Di solito sono sempre d’accordo con gli interventi del Garante per l’infanzia Antonio Marziale , ma questa volta sono completamente contrario alle sue affermazioni , in quanto nella società civile ci sono delle regole e vanno rispettate dai più piccoli ai più grandi. Ci può stare una volta che dimentichi il biglietto o abbonamento a casa e in quel caso ti prendi la multa , ma se poi diventa abitudine secondo me la discesa dall’autobus è un’ottima soluzione cosi’ quando lo studente arrivera’ a scuola in ritardo la stessa dovrà avvertire i genitori , che in questo mondo odierno li vedo un po’ distratti sull’educazione dei propri figli. Io stesso da padre vengo considerato troppo rigido , ma la disciplina e l’educazione vengono prima di tutto; anche mia figlia di 14 anni mi dice che su l’autobus i suoi compagni difficilmente timbrano il biglietto e che ogni tanto si “beccano” una multa ( giustamente dovuta da parte dei controllori) ma la mia risposta è stata sempre diretta e chiara : “se vuoi usare l’autobus paga altrimenti vai a piedi a scuola”. Da non tralasciare poi che tanti genitori danno i soldi per comprare i biglietti e poi i figli li usano per fare tutt’altro , a questo punto date direttamente i biglietti. Le multe servono anche per il rispetto di chi timbra regolarmente tutti i giorni il biglietto sostenendo costi abbastanza importanti. Non entro in merito degli extra-comunitari minorenni e non , nomadi e non che assistendo in prima persona si ostinano a viaggiare senza biglietti e a cui la multa non fa’ nessun effetto in quanto non verra’ mai pagata , quindi l’unica soluzione e fare scendere queste persone dai mezzi anche con l’intervento delle forze dell’ordine.

Queste sono le regole basilari per un futuro migliore.