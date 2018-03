Fondazione “Italo Falcomatà”: “Frizzi, uomo di straordinaria umanità”

Condividi

La Fondazione “Italo Falcomatà”ha emesso un comunicato nel quale si esprime un profondo dolore per la morte di Fabrizio Frizzi e se ne ricordano le doti di straordinaria umanità e di profonda serietà professionale. “Fabrizio era molto impegnato nel sociale essendo stato anche donatore di midollo osseo; nel 2003 aveva raccolto l’appello della nostra Fondazione partecipando alla ‘Partita del ricordo e della Speranza’ con la Nazionale CalciAttori”; “in quell’occasione” -dichiara la presidente Rosetta Neto Falcomatà- “avevamo avuto modo di apprezzare lo spirito cordiale e immediato con il quale ha sostenuto la nostra attività. Anche di recente, nemmeno un anno fa, era tornato in Calabria per partecipare a San Luca alla manifestazione ‘In Campo per il Futuro’, evento promosso in collaborazione con la Nazionale Cantanti.Giungaai familiari il senso del più sentito cordoglio della Fondazione in tutte le sue componenti e della Famiglia Falcomatà”.