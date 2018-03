Nuovo circolo del PD Gallico-Sambatello, Neri:”Ripartire dal popolo e dai territori

Condividi

“Accorciare concretamente le distanze tra società e politica” – Esordisce così il Segretario Questore del Consiglio Regionale e Commissario del Pd Gallico-Sambatello Giuseppe Neri, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione.

“Il Partito Democratico non ha altre strade, se non queste, per riconquistare la fiducia dei tanti iscritti e soprattutto dei tanti simpatizzanti. I ‘democratici’ hanno sempre avuto una vocazione territoriale, parlando alle periferie e avendo presenze credibili in ogni quartiere, di ogni città. L’apertura della nuova sede di Gallico-Sambatello non e’ un fatto meramente simbolico. Soprattutto in questa fase storica”.

La nuova sede – continua Neri – e’ la casa dentro la quale discutere, riempiendo di contenuti e passione il bagaglio politico del Pd, svuotato da disillusioni e fratture. Oggi e’ il tempo di ripartire nel segno dell’unità e con la convinzione che il Partito Democratico possa essere unico punto di riferimento imprescindibile nello scenario politico nazionale e soprattutto locale. Non rinnegheremo gli errori ma rivendichiamo con forza, come comunità democratica, i tanti risultati raggiunti.

Il gruppo dirigente e gli iscritti della sezione di Gallico-Sambatello avranno il compito di consolidare questo processo di sensibilizzazione e sono certo – conclude l’Onorevole – che, per i valori umani e politici di cui dispongono, riusciranno a distinguersi all’interno dell’intera federazione provinciale”.

Giuseppe Rosario Princi