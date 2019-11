“Natale al Castello Più” – Il programma dell’attesa manifestazione di Roccella Jonica

Giunge alla 3° edizione “Natale al Castello Più”, il grande contenitore del Natale roccellese che si svolgerà dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 nella cittadina jonica.

Sarà un mese ricco di eventi ideato, programmato e sviluppato dall’Amministrazione Comunale in sinergia con le associazioni locali.

Molte le attività pensate per grandi e bambini: dall’intrattenimento, alle mostre; dagli eventi di beneficenza, all’enogastronomia; dai convegni culturali, alle serate disco music. Il tutto dislocato in più punti della cittadina, affinché in ogni quartiere si possa vivere la magia unica del periodo più bello dell’anno.

Il Palazzo Carafa sarà la più grande location di intrattenimento per bambini. Ogni sabato e domenica prima di Natale, infatti, i più piccoli, ma anche i loro genitori, potranno godere di spettacoli di magia, di giocoleria, di teatro dei burattini, senza dimenticare la casa di Babbo Natale e la mostra di opere d’arte di artisti locali.

La chiesa di San Giuseppe vedrà l’esposizione di presepi costruiti dai bambini delle scuole della cittadina per la 2° mostra “Un presepe d’insieme – edizione riciclata” ed ospiterà anche un concerto di canti natalizi.

Il Rione Borgo sarà luogo ideale per la rievocazione del “presepe vivente” e per serate enogastronomiche con intrattenimento musicale e la degustazione della tradizionale “pignolata”.

Piazza San Vittorio, il salotto principale della città, farà da cornice all’apertura del “Pop e Jazzy Christmas”, alla partenza del “Fit-Christmas” e alla chiusura di questo magico mese di eventi con il “Villaggio della Befana”.

All’ex Convento dei Minimi si potrà vivere la suggestione della Natività grazie alla 2° edizione della “Mostra dei presepi artistici” e all’allestimento di un grande presepe elettromeccanico. Lo storico edificio sarà anche il luogo dove si potrà assistere a concerti, caffè letterari, cinema per bambini, alla cerimonia del Premio “Cavaliere di San Vittorio” ed al Torneo di burraco di beneficenza.

L’Auditorium Comunale “Unità d’Italia” ospiterà i concerti più importanti della rassegna “Pop e Jazzy Christmas”, che vedrà tra gli altri l’esibizione di Sergio Caputo, il Gran Concerto di Capodanno e la presentazione del nuovo cd del Parto delle nuvole pesanti.

Via Tenente Carella diventerà per due giorni isola pedonale ed un grande luna park con intrattenimento, area food, musica e divertimento.

Il Circolo del Tennis Club, oltre a fare da location alla 3° edizione del Football Christmas, sarà lo spazio dove verrà allestita, per la prima volta, una tendostruttura che ospiterà serate all’insegna della disco music ed il consueto atteso evento di Capodanno “The winter is …” .

Questo e molto altro sarà “Natale al Castello più 2019”, un unico grande evento che ancora una volta vedrà impegnati Roccella ed i roccellesi a regalare le emozioni che solo una grande famiglia sa dare.