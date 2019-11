Francesco Bruno è il nuovo coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria

Si è riunito giorno 8 novembre il Consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha visto approvare all’unanimità la proposta di nomina di un nuovo coordinatore Regionale.

A darne voce è il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango che in una nota spiega “Stiamo continuando nelle nomine di figure professionali che possano dare un valido contributo al Polo Digitale Calabria, che possano arricchire sempre più di competenze la nostra community. Il nostro lavoro, il nostro impegno, la perseveranza, la volontà che ci accomuna nell’assegnare i giusti tasselli ad un settore in crescita come quello dell’ICT – information and communication technology, che continua ad espandersi rapidamente e che ha sempre più bisogno di nuove figure professionali emergenti, da inserire nei diversificati settori che lo compongono, ci fa sentire sempre più vicini all’obiettivo principale del Polo Digitale Calabria “ continua Il Presidente De Rango“ che è quello di riunire tutte queste specializzazioni di settore nell’intendo di competere in un mercato sempre più vasto e veloce dove ogni singola specializzazione possa favorire la crescita esponenziale del settore ICT Calabrese.”

Oggi 08/11/2019 il direttivo regionale del Polo Digitale Calabria ha nominato all’unanimità Francesco Bruno coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega alle telecomunicazioni.

“La FB Consulenze di Francesco Bruno,” continua il Presidente De Rango “si pone al fianco delle aziende per prepararle ad affrontare le nuove sfide del mercato, tramite le migliori soluzioni del settore “IC Tecnology” ramo TLC/Cloud. Affidabilità della comunicazione voce e dati, Continuità dei servizi, sicurezza dei propri dati, sono la base per una azienda moderna, dinamica e competitiva.“

“La competenza, l’esperienza ultradecennale e la formazione certificata del nostro coordinatore regionale Francesco Bruno” conclude il Presidente De Rango” rappresentano i requisiti giusti posti alla base di un profilo professionale in grado di coordinare il settore di appartenenza.”

Grande soddisfazione esprimono il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango, il Direttore Generale Carmine Gallo ed il Segretario Generale Anfredo Andrieri, i coordinatori regionali presenti Salvatore Belsito, Guerino Posteraro e Roberto Mancuso che augurano, al neo coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega alle telecomunicazioni Francesco Bruno, buon lavoro e auspicano un impegno costante e continuativo.