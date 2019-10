A Budapest grande riconoscimento per Peppe Votarelli

Grande soddisfazione per Peppe Voltarelli, che per scelta dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, ha visto la sua “Canto mo” scelta come colonna sonora dello spot della 17^ edizione del Mittel Cinema Fest.

Si tratta del Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano di Budapest.

Con un post pubblicato su Facebook il diretto interessato ha manifestato felicità e soddisfazione per quanto accaduto.

“Invito tutti – ha aggiunto – a seguire la programmazione del Festival e spero presto di tornare a cantare nella vostra meravigliosa città grazie amici!!!”.