Samengo (Unicef): “In Calabria minori poveri sono il 42,8%”

“In Italia vivono circa 10 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni di eta’ e sono molti i problemi che queste giovani vite affrontano quotidianamente nel nostro paese. Un ambito di particolare preoccupazione espresso dal Comitato Onu nelle sue raccomandazioni all’Italia e’ quello delle disparita’ regionali, che viviamo anche nella nostra amata Calabria, dove, secondo i dati Istat, nel 2017 le persone di minore eta’ in poverta’ relativa erano il 42,8%, rispetto ad una media nazionale del 21,5%.

Addirittura, la percentuale di minorenni a rischio di poverta’ ed esclusione sociale era del 49,4%, rispetto ad un media nazionale del 32,1%”. Lo ha detto il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, intervenendo a Cosenza al convegno sul tema “Per ri-scoprire il sorriso. Poverta’ educativa, disturbi alimentari e nuove dipendenze: l’adolescenza alle corde. Aspetti giuridici e multidisciplinari”, organizzato dall’Unione nazionale Camere minorili.

“Quando si parla di poverta’ – ha aggiunto Samengo – la si intende in senso multidimensionale: non solo economica, ma sociale, lavorativa, sportiva, culturale, educativa. I dati Ocse diffusi qualche anno fa evidenziavano come in Italia oltre il 17% dei giovani sotto i 25 anni avesse abbandonato gli studi prima di aver terminato le superiori, con un’altissima incidenza nel sud del Paese. Non solo la poverta’, ma anche i disturbi alimentari colpiscono particolarmente i giovani: l’adolescenza, nello specifico, rappresenta l’epoca di maggiore insorgenza di tali disturbi, il cui picco di esordio e’ compreso tra i 14 e i 19 anni. Uno dei disturbi alimentari che ci preoccupa piu’ da vicino e’ quello dell’obesita’: in Italia la percentuale di bambini e adolescenti obesi e’ aumentata di quasi 3 volte nel 2016 rispetto al 1975. Secondo l’ultima indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanita’, il 9,3% dei bambini/e coinvolti nell’indagine era obeso e circa il 21% in sovrappeso. Sono dati che ci preoccupano molto e che ci spingono a voler fare sempre di piu’ e sempre meglio. Per questo riteniamo fondamentale chiamare a raccolta, proprio come oggi, tutte le realta’ coinvolte e costruire alleanze per migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti. Nell’ambito delle buone pratiche, non posso non ricordare il progetto ‘Liberi di Scegliere’, nato nella ‘nostra’ Calabria ed attuato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in collaborazione con altri enti. Un progetto che ha ormai raggiunto un’eco nazionale ed internazionale e grazie al quale e’ possibile aiutare e accogliere madri e minorenni che vogliono uscire dal circuito mafioso e fare un ulteriore passo verso l’applicazione concreta dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia”.