Reggio Calabria – Nuovo appuntamento organizzato dal Cis

Lunedì 23 settembre 2019, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la collaborazione della Biblioteca Comunale “P. De Nava, promuove l’incontro “Il gioco attraverso la lente dei grandi fotografi”. Dopo il saluto della dott.ssa Irene Calabrò, assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Storico-Artistico del comune di Reggio Calabria, con il contributo di slides, il Prof. Nicodemo Misiti, Etno-linguista, fotografo e antropologo, componente del Comitato Scientifico del Cis, illustrerà la storia e la tecnica dei più grandi fotografi. Nicodemo Misiti, calabrese, laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), ha collaborato con il progetto “Atlante Linguistico Siciliano” presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo in qualità di fotografo di materiale etnografico. Fotografo dal 2001 ha pubblicato le sue foto su riviste a stampa e online. Ha partecipato a Workshop di Fotografia e si si occupa di Fotografia Naturalistica, Street e Ritratto. Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia.