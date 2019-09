‘Fare scuola nelle aule’: in settimana la presentazione

Martedì 17 settembre, alle ore 10.00, nella Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro, avrà luogo la presentazione della terza edizione del bando “Fare scuola fuori dalle aule” alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Maria Francesca Corigliano.

Nel corso della riunione operativa, alla quale sono stati invitati gli istituti scolastici potenzialmente beneficiari, saranno illustrati gli obiettivi e le caratteristiche dell’avviso pubblico che destina circa 3,5 milioni di euro del POR Calabria 2014/2020 per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità prettamente laboratoriale (campo scuola).

L’incontro rappresenta, inoltre, un’occasione utile per rispondere alle eventuali richieste di chiarimento delle istituzioni scolastiche che intendono partecipare al bando presentando un proprio progetto.

La misura (Asse 12 / Azione 10.1.1) è finalizzata a contrastare la dispersione scolastica nelle aree della Calabria con maggiore vulnerabilità ed ha già coinvolto, nelle due precedenti edizioni, oltre 8 mila studenti. L’annualità 2019, in particolare, si rivolge alle scuole statali primarie e secondarie ubicate nei Comuni beneficiari della Strategia per le Aree Interne (S.R.A.I.) come disposto dalla Delibera 215 del 05.06.2018.

Le domande di contributo, e la relativa documentazione, possono essere inviate fino al giorno 1 ottobre 2019.