Nomi d’eccezione per il Premio Elmo 2019 a Rizziconi

“Premio Elmo. Storie di ordinaria cultura” conferma per l´edizione 2019 un parterre di personalità che hanno promosso e portato in alto il nome della Cultura in Italia e nel mondo.

La giuria, presieduta dal giornalista e autore televisivo Domenico Naso si è espressa e ha consegnato i nomi di coloro che martedì 6 agosto a Rizziconi (RC) saranno i protagonisti della cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento.

La serata, condotta dalla giornalista, Marina Malara vedrà alternarsi sul Sagrato della Chiesa di San Teodoro il magistrato Antonio Salvati, la stilista Azzurra Di Lorenzo, il fotografo Armando Grillo, Patrizia Sorrentino, imprenditrice e cofondatrice del brand 2milami, l´artista Calì La Rebelle, il violinista Marco Misciagna, Walter Cordopatri, attore e presidente dell´Associazione Prosopon e direttore della Scuola di recitazione della Calabria. E ancora, a ritirare il prestigioso Elmo saranno: il fashion blogger Andrea Perrone, l´attrice Giusy Loschiavo, la giornalista Erica Cunsolo e la scrittrice Chiara Fera.

«La serata di gala del 6 agosto è allestita – fanno sapere dall´associazione Piazza Dalì, con l´ingrediente principe della nostra tavola: la Cultura. E anche quest´anno – dicono- siamo andati alla ricerca di personalità che potessero elevare la bellezza delle arti ed esprimere riconoscenza a quanti, con il loro prestigio, fanno della Cultura un baluardo di eccellenza».

La manifestazione, sostenuta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Rizziconi e affiancata dall´Associazione Arte e Cultura a Taormina e dalla Fondazione “Leonardo Sinisgalli” e che si pregia della rinnovata partecipazione dello stilista Anton Giulio Grande in veste di direttore artistico della neo sezione Moda del Premio Elmo, si svolgerà alle ore 21 di martedì 6 agosto a Rizziconi nella scenografica cornice del sagrato della Chiesa di San Teodoro.