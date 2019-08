La Calabria “Baciata dal sole” in uno scatto dell’astronauta Luca Parmitano

“Baciata dal sole. Kissed by the sun”. L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Esa, Luca Parmitano ha regato alla Calabria uno scatto spettacolare dallo spazio. L’astronauta italiano è infatti partito, verso la stazione spaziale internazionale con la missione “Beyond”, lo scorso 20 luglio alle 18:28, ora italiana. Oltre 22mila like per le foto pubblicate su facebook sulla pagina dall’astronauta che sta documentando e condividendo questa esperienza con i suoi seguaci. Qualche ora fa ha voluto invece omaggiare la sua Sicilia che ha portato con sé nel suo viaggio.

Insieme a lui anche l’astronauta Drew Morgan (NASA) e il comandante Alexander Skvortsov (Roscosmos) sono partiti dal cosmodromo di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, a bordo della navicella Soyuz MS-13. Questo è il secondo volo spaziale per Luca Parmitano. Gli astronauti per i prossimi sei mesi saranno impegnati in una miriade di esperimenti scientifici, tra questi anche diversi progetti made in Italy.