Enrico Ruggeri in Calabria la vigilia di Ferragosto

E’ tutto pronto per il grande evento dell’Agosto Mormannese. Il 14 agosto – vigilia di Ferragosto – arriva nella città del faro votivo il cantautore Enrico Ruggeri, che aggiunge il Pollino alle date nuove date del tour estivo che porta sul palco l’ultimo album di inediti “Alma” e i brani storici del suo repertorio che affonda le radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop, senza mai rinunciare alla melodia.

Sul palco allestito nel Seminario Vescovile di Mormanno con Ruggeri, Francesco Luppi (pianoforte e tastiere), Paolo Zanetti (chitarre), Fortu Sacka (basso) e Alessandro Polifrone (batteria), fidati compagni che lo hanno affiancato anche nel tour nei club all’inizio dell’anno.

L’ultimo album di inediti di Enrico Ruggeri è “Alma” che lui stesso ha definito «uno dei progetti più importanti della mia vita». Impreziosito dalla cover originale disegnata da Dario Ballantini, poliedrico artista e da anni grande amico, testimonia l’urgenza creativa che ha contraddistinto Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera, in cui ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Su Rai1, a partire dal 16 novembre, Enrico Ruggeri condurrà “Una vita da cantare”, il nuovo programma dedicato al mondo del cantautorato italiano, che andrà in onda in prime time in tre puntate.

Il calendario dell’Agosto Mormannese dopo la pausa di Ferragosto vedrà ancora grandi nomi della musica e dello spettacolo partecipare al programma di appuntamenti estivi che è stato pensato come una vera e propria strategia di marketing turistico – territoriale per attrarre visitatori dalla costa jonica e tirrenica. Il 17 agosto arrivano i Sud Sound System che si esibiranno nel ricco calendario della notte bianca di Mormanno, il 18 agosto sarà la volta della comicità di Biagio Izzo e poi il gran finale con Manuela Villa in concerto il 25 agosto.