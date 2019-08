Alta moda in Calabria, per Azzurra Di Lorenzo “una scelta di cuore”

C’è tanto amore per la Calabria e tanta voglia d’impegnarsi per restituire a questa terra una immagina positiva e di bellezza dietro l’organizzazione dell’evento di alta moda che la stilista Azzurra Di Lorenzo ha presentato oggi in conferenza stampa presso la Bcc di Montepaone Lido. Al suo fianco, nella sala convegni dell’istituto bancario, il manager di eventi Vittorio Davoli.

La sfilata si terrà domenica 18 agosto, nell’anfiteatro all’aperto sul Lungomare di Soverato, a partire dalle ore 22.30. “Sarà l’occasione – ha spiegato Azzurra Di Lorenzo – per raccontare la mia storia attraverso le mie creazioni”. Una storia di successo, di una giovane calabrese che ha conquistato il grande palcoscenico della haute couture milanese ma che non ha mai dimenticato le sue radici. Da qui la sua decisione, due anni fa, di aprire un atelier anche nella sua regione, a Soverato, pur mantenendo ben salda la presenza a Milano con un affermato show-room. “Una scelta di cuore” ha dichiarato Azzurra Di Lorenzo, manifestando tutto il suo amore per la città “Perla dello Jonio” e per la Calabria tutta. La decisione di portare un evento di alta moda a Soverato rappresenta un passaggio chiave di questo percorso di “ritorno” nella propria terra. “Noi giovani siamo chiamati a cambiare la narrazione di questa nostra regione, in prima persona, dimostrando il nostro valore, la nostra forza, le nostre capacità” ha ribadito Azzurra Di Lorenzo. Una fitta schiera di sponsor la sosterrà in questa sua iniziativa, a cominciare dalle amministrazioni comunali di Soverato e Amaroni. Ma hanno aderito al suo appello anche Confesercenti Catanzaro e la Fondazione Guglielmo. Ha portato il suo saluto in conferenza stampa anche il progetto culturale “Naturium”, con i propri associati, a sostegno dell’importante manifestazione “che rende onore e merito a una giovane calabrese di talento”. Appuntamento da non perdere, dunque, il 18 agosto a Soverato.