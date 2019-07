Colpa dell’anticlone africano, che oltre all’intera penisola farà sentire i suoi effetti sull’Europa meridionale.

Per tutta la settimana ci sarà bel tempo e afa sia al Nord che al Sud. In Calabria previste temperature fra temperature vicine ai 38 gradi. A rendere la situazione meno sopportabile anche gli alti tassi di umidità, con notti afose in tutta la penisola, soprattutto nella seconda parte della settimana.