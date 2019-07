MarinoBus – Calabria, nuovi collegamenti per e da Norditalia ed Europa

Condividi

Soc. Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma anche a livello internazionale, annuncia che il prossimo 8 agosto debutteranno i nuovi collegamenti da e per la Calabria, grazie all’istituzione delle fermate MarinoBus a Crotone, Cirò Marina, Cariati, Mirto (frazione di Siderno), Rossano Stazione, Corigliano Calabro, Sibari e Amendolara.

Le nuove linee MarinoBus permetteranno a chi parte dalla punta dello Stivale di raggiungere molti centri del Norditalia, con collegamenti diretti (Torino, Novara, Milano San Donato, Milano Lampugnano e Bologna) o mediante interscambio nel capoluogo emiliano. Ma non basta: anche tante destinazioni in Europa, grazie agli hub di Milano e Bologna, saranno a portata di …bus.

Le corse dalla e verso la Calabria saranno notturne e a frequenza quotidiana.

Un’ottima opportunità per chi preferisce la combinazione di bus all’avanguardia e stile italiano per i propri viaggi di piacere, studio o lavoro. I passeggeri beneficeranno degli elevati standard di qualità e comfort tipici di MarinoBus: mezzi di ultima generazione dotati di allestimenti interni di alto livello, poltrone XXL, grande spazio tra i sedili, presenza di poggiapiedi, Wi-Fi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus

I biglietti sono già acquistabili online, scaricando gratuitamente l’app mobile – disponibile per dispositivi Android e iOS – oppure visitando il sito web www.marinobus.it. O, ancora, di persona recandosi presso una delle 3.000 biglietterie convenzionate presenti in Italia. Con la possibilità, in tutte le modalità di acquisto, di scoprire vantaggiose tariffe promozionali.

“Come azienda che opera a livello nazionale e internazionale, la possibilità di servire ora anche una regione importante quale la Calabria è frutto di una precisa scelta strategica aziendale. Ed è pure espressione della consapevolezza di come il trasporto passeggeri di qualità possa essere un modo naturale di facilitare l’interazione del Sud e dei suoi cittadini con il resto d’Italia e, per chi vive in altre regioni, un modo unico di scoprire la bellezza di una terra affascinante e ancora, forse, non conosciuta quanto meriterebbe” spiega Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

L’alto livello di servizio è il tratto distintivo di MarinoBus che, per soddisfare le aspettative crescenti dei propri clienti in Italia e all’estero, investe costantemente nell’ammodernamento della propria flotta come testimonia il recente acquisto di ben 22 autobus a due piani S 531 Dt della Setra, azienda tedesca leader nel settore.

MarinoBus

Marino Srl, con sede ad Altamura (BA) è attiva da 60 anni nel settore del trasporto su gomma ed è oggi – con il brand MarinoBus – una realtà di riferimento a livello nazionale, la cui crescita è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali.

Nata originariamente come operatore al servizio del territorio pugliese e lucano, negli anni si è prima consolidata in numerose aree della nostra Penisola e ha poi proposto i suoi servizi anche oltreconfine.

MarinoBus, con oltre 6.000 collegamenti, oggi serve infatti più di 250 destinazioni – tra cui Zurigo, Francoforte, Stoccarda, Lussemburgo, Strasburgo e Basilea – grazie a oltre 200 autisti, 190 automezzi di proprietà e 3.000 biglietterie convenzionate. Maggiori informazioni su: www.marinobus.it