E-commerce in Italia: la Calabria è sul podio delle vendite online

Condividi

La forte digitalizzazione degli ultimi anni ha stravolto completamente le regole di acquisto da parte dei consumatori. L’Italia non è certo da meno rispetto al resto del mondo, con le sue oltre 14 mila imprese che hanno scelto di aprire un e-commerce negli ultimi dieci anni. La Calabria si posiziona tra le prime regioni in termini di vendite online e la crescita sembra inarrestabile.

Ad aver inciso, in particolar modo, sul cambio radicale delle abitudini della popolazione è stato l’avvento del mobile. Oggi si leggono i libri, si guardano i film e si acquistano i prodotti solamente con pochi click sul proprio smartphone. Un oggetto indispensabile che accompagna le persone in ogni momento della loro giornata e che le supporta nello svolgimento di qualsiasi attività. Non solo i colossi si sono accorti del grande potenziale delle nuove tecnologie, bensì anche gli esercizi commerciali locali hanno deciso di passare dalla vendita offline a quella online oppure di affiancarla.

I migliori e-commerce garantiscono logistica e spedizioni efficienti

Creare un e-commerce è sicuramente un buon modo per garantire un incremento delle vendite in un mondo che vive sempre più connesso. Tuttavia, per essere davvero funzionale ed invogliare all’acquisto da parte degli utenti, deve garantire un servizio di altissima qualità. Piccolo o grande che sia, un e-commerce che funziona deve essere organizzato nella gestione degli ordini e dei prodotti a disposizione ma, soprattutto, deve avvalersi di spedizioni veloci, fluide ed economiche.

A supporto dei produttori locali che desiderano varcare i confini della vendita online, esistono team di professionisti che si occupano della gestione di questi aspetti. Agli occhi dei consumatori ha infatti più rilevanza una spedizione celere, che permette di ricevere i prodotti in buone condizioni e in un arco temporale ristretto, piuttosto di uno sconto sul prezzo ma di una spedizione carente.

Un servizio che assicura professionalità, velocità e assistenza è Packlink PRO . Prodotto dell’omonima azienda Packlink, la quale offre un modo semplice e veloce a privati, e-commerce e imprese per effettuare l’invio dei pacchi tramite le principali compagnie di trasporto mondiali. Consente di integrare il proprio negozio online per importare i prodotti acquistati dai clienti e, successivamente, spedirli.

La scelta di aprire un e-commerce si rivela sicuramente vantaggiosa in quanto consente di raggiungere un bacino di utenza molto ampio e di rispondere velocemente alle ricerche degli utenti in rete. Tuttavia, il lato negativo è il fatto che la concorrenza sia in continua crescita. Lavorare su un servizio che assicuri spedizioni ottimali e, soprattutto, a prezzi contenuti, aiuta l’azienda stessa a rendersi maggiormente competitiva sul mercato.

I prodotti tipici calabresi venduti tramite e-commerce

La Calabria è conosciuta per i suoi prodotti alimentari, rinomati lungo tutto lo stivale. Si possono citare i salumi tra cui la Nduja, il capocollo o la salsiccia. Ma anche il peperoncino, l’olio, gli aromi e le spezie, i formaggi e le mozzarelle. Questi sono solo alcuni dei prodotti tipici che i produttori locali hanno iniziato a vendere online per portare anche nel resto del mondo la cultura della cucina tipica calabrese.

Ad avere radici antiche in Calabria è anche il suo artigianato. Le giare in terracotta sono l’oggetto probabilmente più conosciuto, create per il trasporto di olio e vino. Tuttavia la regione è famosa anche per la produzione di sete e damaschi, per la lavorazione del legno, dei metalli e dei preziosi. La vendita online aiuta gli artigiani a portare avanti un lavoro antico di centinaia o, addirittura, migliaia di anni.

Il turismo si conferma uno dei settori principali

Quando si parla di e-commerce, il turismo mantiene sempre una posizione privilegiata. È un dato sicuramente molto positivo per la Calabria, meta turistica rinomata fra italiani e stranieri per le sue splendide acque, i castelli e le città. Gli alloggi, le prenotazioni di mezzi di trasporto e di attrazioni sono i prodotti principali che vengono acquistati online. Le imprese che lavorano nel turismo possono trovare molti più clienti se decidono di aprirsi al web.

La Calabria si conferma tra le regioni italiane che stanno maggiormente investendo nella vendita online per riuscire a soddisfare al meglio le richieste del mercato e per consentire ai suoi produttori locali di veder prosperare i prodotti che li rendono famosi nel mondo.