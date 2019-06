Sanità al collasso, Cgil Area Vasta: “Agire in fretta”. Il 18 giugno sit-in

Condividi

La situazione sanitaria del territorio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, rasenta il collasso soprattutto in prossimità dell’ imminente periodo estivo.

Carenze strutturali di presidi e strutture, carenze di personale medico, infermieristico e operatori socio sanitari rappresentano uno spaccato sconfortante e di reale rischio per la tutela del diritto alla salute dei cittadini .

Nonostante le tante denunce e sollecitazioni a chi possiede ruoli di responsabilità la situazione rimane del tutto inalterata . Per quanto ci riguarda di fronte alla gravità della situazione non si può restare immobili.

Bisogna agire subito e attivare interventi ordinari e straordinari per rendere agibili tutte le strutture e garantire sicurezza e operatività nell’intero sistema sanitario.

Con questo intento terremo giorno 18 Giugno a partire dalle ore 9.30 un volantinaggio presso i presidi ospedalieri e le Aziende ospedaliere di Catanzaro, Crotone, Soverato, Soveria Mannelli, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Mesoraca, Serra S Bruno, Tropea.

Con tale iniziativa rivendichiamo l’assunzione di personale a partire da un immediato potenziamento dei servizi di Emergenza- Urgenza ; l’abbattimento delle lunghe liste di attesa, il potenziamento dell’assistenza continua in tutto il territorio.

È del tutto evidente che se non arriveranno decisioni e provvedimenti adeguati e utili per garantire i Lea anche in questa realtà decideremo forme di iniziative e di mobilitazione più adeguate e incisive non sottraendoci dal denunciare i responsabili di tale situazione in tutte le sedi deputate.