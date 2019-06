Salvini: ‘Gli immigrati hanno il record di Tbc e scabbia’

Condividi

Gli effetti del decreto Sicurezza avrebbero reso peggiori le condizioni di assistenza ai migranti che arrivano in Italia. L’allarme è arrivato direttamente dal direttore del reparto di Pediatria d’urgenza del policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Matteo Salvini, però, ha replicato in maniera convinta, difendendo il dl di cui va fiero.

“A tutti – ha sottolineato in delle dichiarazioni riportate dall’Ansa – il diritto alle cure, gli immigrati purtroppo hanno record di Tbc e scabbia. Il diritto alle cure sanitarie non mette in discussione le cure a loro riservate, men che meno ai minorenni. Il Decreto sicurezza non va citato a sproposito, chi ha meno di diciott’anni ed è straniero va subito in accoglienza. Non posso né essere espulsi, né dislocati in altri paesi europei”.

Alle accuse di un eventuale maggiore rischio per effetto del Dl sicurezza Salvini risponde con i numeri: ”L’Africa ha condizioni igienico sanitarie peggiori.Su 3900 casi di tubercolosi in Italia, il 60% sono stranieri. Un rapporto del Ministero della Salute del 2008 la popolazione straniera ha un rischio 10-15 volte superiore di Tbc rispetto agli italiani. Spesso sono anche poveri, per questo abbiamo bloccato gli arrivi. Per anni è arrivata gente senza possibilità di integrarsi, lavorare e vivere nel rispetto della legge. Buon lavoro ai medici nella speranza che nessuno voglia falsare evidenze per fare battaglie politiche’.