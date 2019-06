Saldi Estivi 2019, parte la caccia agli sconti

Condividi

Le date di inizio dei saldi estivi variano da regione in regione. Considerata la concorrenza della grande distribuzione e soprattutto quella del commercio online, in quasi tutta Italia si è deciso di non andare oltre sabato 6 luglio con un anticipo a mercoledì 1° luglio per la Liguria e la Sicilia.

Ecco il calendario completo delle date di inizio e fine dei saldi estivi 2019: