Sais Trasporti lancia le “Nuove Rotte del Sud”

Sais Trasporti presenta le “Nuove rotte del Sud”. Le linee, che saranno attive dalla prossima settimana, collegheranno la Sicilia con la Calabria ma anche la Calabria con la Basilicata e con la Puglia e la Basilicata con la Puglia. I bus, tutti del marchio Setra, saranno dotati di ogni comfort e di dispositivi di sicurezza al passo con l’innovazione tecnologica.

“Crediamo fermamente in queste nuove linee – spiega Samuela Scelfo, amministratore delegato di Sais Trasporti – che potenziano i collegamenti tra le regioni del Sud, spesso ignorati dai vettori aerei. Stiamo lavorando per ampliare ulteriormente la nostra offerta e presto inaugureremo altre nuove tratte, fortemente richieste dai nostri passeggeri. Doteremo inoltre i nostri autobus di lunga percorrenza di nuovi comfort in grado di rendere ancora più piacevole viaggiare con noi”.

Le destinazioni, gli orari e i prezzi delle nuove linee sono disponibili sul sito http://wwww.saistrasporti.it