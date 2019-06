Reggio Calabria – Siclari: ‘Plaudo a dichiarazioni del procuratore Bombardieri’

Condividi

“Ho molto apprezzato le dichiarazioni del Procuratore Giovanni Bombardieri perché da tempo, con tutti i mezzi a mia disposizione, promuovo la parte bella e sana della Calabria divulgando il messaggio che questa terra non è solo ‘Ndrangheta, ma è soprattutto rappresentata da una imponente “presenza dello Stato” e dalla maggioranza dei calabresi onesti. Conosco il potenziale del mio territorio ed il lavoro svolto egregiamente in questi anni dalla magistratura e dagli inquirenti ed ho sentito la responsabilità politica come rappresentante delle istituzioni e dei calabresi, di fare anche io la mia parte presentando due proposte di legge sullo scioglimento dei Comuni e sulla legge Severino e sto lavorando ad una legge sulle interdettive.

I politici per svolgere al meglio il proprio compito e per rappresentare bene le istanze del proprio territorio devono confrontarsi con chi lavora sullo stesso territorio in modo diverso ma con obiettivi comuni ed è per questo che chiederò un incontro come Senatore del collegio al Procuratore Bombardieri. Abbiamo la fortuna di avere il migliore team antimafia d’Italia e questo mi incoraggia a confrontarmi sui temi da lui affrontati pubblicamente condividendo il pensiero che non basta l’opera di repressione e pulizia da parte dello Stato, ma anche è necessario che la politica si impegni a creare le condizioni per lo sviluppo. Occorre attrarre investimenti e investitori che credano nel nostro territorio ma per fare questo occorre che ci sia collaborazione continua che porti al funzionamento impeccabile del sistema Stato con delle leggi che aiutino veramente a non confondere chi lavora onestamente ed in modo trasparente da chi invece maschera altre realtà. Sulla base del lavoro svolto dalla magistratura in Calabria e quindi sulla base di molti riscontri processuali è fondamentale, adesso, colmare le lacune giuridiche di qualche legge che per com’è strutturata può confondere una realtà imprenditoriale sana con una poco sana (condivido il pensiero di migliorare l’importante legge sull’ interdettive). Certamente, si tratta di una materia delicata che si dovrà approfondire e migliorare soltanto con il dialogo istituzionali tra le diverse parti dello Stato che deve essere finalizzato ad incoraggiare gli imprenditori sani calabresi e non ad investire in Calabria. Il messaggio del dott. Bombardieri entusiasma tutti i politici che ancora credono nel dialogo istituzionale tra le diverse parti, nell’onesta di molti calabresi e nel potenziale del nostro territorio da sfruttare per creare lavoro ed abbattere, così, la Ndrangheta ”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco SICLARI commentando le dichiarazioni del Procuratore Bombardieri.