Prosegue il tour spiagge #Plasticfree del WWF, iniziative in Calabria e Sicilia

Primo week end di giugno all’insegna del tour spiagge #plasticfree del WWF: in arrivo, con l’avvicinarsi dell’estate, una serie di iniziative per liberare dalla plastica le nostre spiagge in Calabria e Sicilia: si comincia sabato 1 giugno nella splendida Capo Arena, Praia a Mare, di fronte all’Isola di Dino, con una giornata dedicata alla pulizia spiaggia, dei fondali e degli scogli , con la presenza degli studenti delle classi locali.

Si continua domenica 2 giugno a Mazara del Vallo in provincia di Agrigento, dove alle 9 (lungomare fata Morgana) all’appuntamento verranno forniti guanti e sacchi per la pulizia (wwfvaldimazara@gmail.com ).

Provincia di Agrigento protagonista anche con le spiagge di Zingarello e Misita , con appuntamento alle 9 in località Zingarello per una mattinata di pulizia degli arenili che si concluderà alle 13

L’organizzazione (mail: awwfsicilia.areamediterranea@gmail.it ) raccomanda di venire adeguatamente equipaggiati, in base alle condizioni meteo, dotandosi di guanti da lavoro, calzature adatte, sacchetti.

Non solo week end: lunedì 3 giugno spiagge #plasticfree fa tappa a Fregene, alle porte della Capitale, con un evento di volontariato aziendale promosso da Unilever, nel quale circa 100 dipendenti del gruppo saranno impegnati, dalle 14 e 30 in poi in un pomeriggio dedicato alla lotta all’inquinamento da plastica assieme ai volontari del WWF. Di recente Unilever ha lanciato, tramite il marchio Carte D’Or, i gelati con vaschetta riciclabile e compostabile. All’iniziativa saranno presenti anche Donatella Bianchi la Presidente di WWF Italia e Fulvio Guarneri, Presidente di Unilever Italia.

Spiagge #plasticfree è parte della campagna WWF Generazione Mare: è una piattaforma aperta alla quale tutti possono aderire, partecipando o promuovendo in prima persona eventi di pulizia delle spiagge. La campagna prevede altri eventi, sia sulle spiagge che sui fondali (con WWF SUB), organizzati in vista della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

Per info e per consultare la mappa del tour www.wwf.it/plasticfree